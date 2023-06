Usa, disperso il sottomarino per visitare il Titanic. Esborso da capogiro per i turisti

19 giugno 2023 a

a

a

Sono ancora in corso al largo delle coste di Terranova, in Canada, le ricerche del sottomarino usato per permettere ai turisti di osservare il relitto del Titanic, nell’Oceano atlantico. Ad aggiornare tutti sulla situazione è stata la Guardia costiera di Boston, che non dice se ci fossero turisti a bordo, mentre la OceanGate Expeditions, società privata che organizza le escursioni ha confermato di essere la proprietaria del sottomarino disperso e ha parlato di persone dell’equipaggio: «Stiamo esplorando e mobilitando tutte le opzioni per riportare in salvo l’equipaggio. La nostra attenzione è rivolta ai membri dell’equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie».

Scompare il sottomarino che portava i turisti a vedere il Titanic

Le escursioni per vedere il relitto del Titanic costano 250mila dollari, poco meno di 230mila euro, e durano otto giorni, «un’occasione per uscire dalla vita di ogni giorno e scoprire qualcosa di veramente straordinario». Secondo quanto si legge sul suo sito web, un’escursione è attualmente in corso e due sono in programma per giugno del 2024. A bordo del sottomarino possono viaggiare cinque persone, di cui il pilota, tre ospiti paganti e un ‘esperto’. La discesa e la risalita dal luogo dove si trova il relitto del Titanic, affondato la sera del 14 aprile del 1912, durano solitamente otto ore.

La foto dell'esplosivo inchioda la Russia: le prove sulla diga in Ucraina | GUARDA

Al momento non è stato riferito quando sono stati persi i contatti con il sottomarino Titan, che a bordo aveva l’equipaggio e nessun turista. «Siamo profondamente grati per l’assistenza che abbiamo ricevuto da alcune agenzie governative e società che operano in alto mare nei nostri sforzi per ristabilire i contatti con il sottomarino», la reazione della società. L’imbarcazione ha una stazza di 10.432 chili e, secondo quanto si legge sul sito della compagnia, può arrivare fino a quattromila metri di profondità, con 96 ore di supporto vitale per cinque persone.