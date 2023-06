Meteo, spunta il "break temporalesco": quanto dura il caldo africano sull'Italia

18 giugno 2023 a

L'anticiclone africano è arrivato sul Mediterraneo centrale e i suoi effetti sulle condizioni meteo sono evidenti. Cieli sereni e caldo sull'Italia con l'alta pressione che si intensificherà gradualmente portando anche a un aumento progressivo delle temperature. Insomma, siamo nel pieno dell'ondata di caldo africana dell'inizio dell'estate 2023. Tuttavia, sembra che l'anticiclone non durerà a lungo e già a partire da giovedì potrebbe essere influenzato da un'instabilità atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, portando piogge, temporali e temperature più basse.

A fornire le previsioni per i prossimi tre giorni sono gli esperti di 3Bmeteo , insieme alle tendenze per quelli successivi. Lunedì 19 giugno ssarà una giornata caratterizzata da sole e stabilità, con qualche velatura nei cieli del Centro-Nord. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali caldi dalle zone prealpine alle zone pedemontane piemontesi. Le temperature aumenteranno, con punte di 32/33°C nella Val Padana orientale, nel Tavoliere, nel Materano, nella Calabria ionica e nel Catanese, e punte di 34/35°C nelle zone interne della Sardegna settentrionale. Stesso copione ma con temperature più alte martedì 20 giugno: in tutta Italia il tempo sarà stabile e soleggiato., rovesci locali in Piemonte e Valle d'Aosta. Le temperature toccheranno picchi di 38°C nelle zone interne della Sardegna, 34/35°C nel Catanese e nel Cosentino, e 33°C nella Val Padana, nel Tavoliere e nel Materano. Mercoledì 21 giugno il protagonista sarà sempre l'anticiclone africano che farà schizzare la colonnina del mercurio a 39/40°C nelle zone interne della Sardegna, 37°C nell'entroterra del Catanese, del Cosentino e del Tavoliere, e 34/35°C nella Val Padana.

E po? Le tendenze peer i giorni successivi, sottolineano i meteorologi, indicano una perdita di forza da parte dell'anticiclone a partire da giovedì 22 che porterà a piogge in Lombardia e Triveneto. Venerdì 23 giugno i temporali raggiungeranno l'Emilia Romagna, e nel fine settimana il Centro-Sud con temperature in calo per un break temporalesco che interromperà il caldo africano.