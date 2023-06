Meteo, prima ondata di calore: "Picchi oltre i 40 gradi". Dove e quando

16 giugno 2023 a

Dopo mesi di instabilità arriva la prima ondata di calore dell'estate 2023. Già a partire dal fine settimana la situazione meteo è in miglioramento con un promontorio anticiclonico che si muoverà sul Mediterraneo centro-occidentale. In altre parole, le temperature saranno in rialzo senza punte di caldo eccessivo come fa sapere l'ultimo aggiornamento del Centro Meteo Italiano. Secondo cui una fiammata africana arriverà la prossima settimana, soprattutto a partire da martedì quando l'anticiclone nord-africano farà capolino sulla Penisola portando le temperature massime a livelli di piena estate con picchi oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 17 giugno. NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini, per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. CENTRO Al mattino tempo tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni in Appennino, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti da nuvolosità bassa su Sicilia settentrionale e coste tirreniche della Calabria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, locali acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature in lieve rialzo al nord-ovest, stazionarie o in calo altrove; massime stabili o in aumento da nord a sud.

Domenica 18 giugno. NORD Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Nord grazie all’arrivo dell’alta pressione. Cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, da segnalare solo locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi occidentali. Ampie schiarite ovunque in serata. CENTRO Tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio grazie all’alta pressione. Nessuna variazione anche in serata e nottata. SUD E SULLE ISOLE Alta pressione che porta tempo stabile anche al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e nottata. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.