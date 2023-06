Vaticano, Papa Francesco fa tornare padre Georg in Germania

Giada Oricchio 15 giugno 2023 a

a

a

Papa Francesco ha deciso il destino di monsignor Georg Gänswein: torna in Germania. Ma soprattutto lo rispedisce a casa senza alcun incarico. Bergoglio sta recuperando dall’operazione all’addome resasi necessaria per il rischio di un’occlusione intestinale e venerdì 16 sarà dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. In concomitanza della buona notizia è giunta la nota della Sala Stampa della Santa Sede: “In data 28 febbraio 2023 S.E. Mons. Georg Gänswein ha concluso l’incarico di prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto che Mons. Gänswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua diocesi di origine (Friburgo in Brisgovia, nda)”.

Bergoglio presenta il conto a Padre Georg: "Via da Roma", dove finisce

Padre Georg era già a conoscenza del “siluramento”: il pontefice gliel'ha comunicato il 19 maggio 2023, nell’ultima delle tre udienze private avute in seguito alla morte del Papa emerito Benedetto XVI. Il motivo ufficiale è che tutti i segretari papali hanno lasciato il Vaticano al termine del loro servizio, dunque l’arcivescovo non può costituire un’eccezione; ufficiosamente hanno avuto un peso gli screzi tra padre Georg Gänswein e Bergoglio in seguito alle indiscrezioni e alle critiche (velate) al Papa argentino scritte dallo stesso Prefetto della Casa Pontificia nel libro “Nient’altro che la verità - La mia vita al fianco di Benedetto XVI”, pubblicato con inopportuna tempistica proprio nei giorni dei funerali di Ratzinger.