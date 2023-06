Funerali Berlusconi, anche due maxi schermi in piazza Duomo

13 giugno 2023 a

Funerali di Silvio Berlusconi, anche due maxi schermi in piazza Duomo a Milano. La capienza del Duomo per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi è di circa 2mila persone, con la famiglia posizionata sul lato destro e le autorità sul sinistro. Ai lati della piazza verranno installati due maxi schermi che trasmetteranno la cerimonia funebre in diretta. Il sagrato della basilica dovrà rimanere libero e le transenne, al di là dei quali dovranno sostare i cittadini, saranno posizionate dietro i maxi schermi. Il Comune di Milano aveva ipotizzato circa 20mila persone nella piazza, con modalità d’ingresso libere ma contingentate, come durante i concerti.

Il feretro di Berlusconi sosterà per qualche minuto sul sagrato per poi entrare nella basilica alle 14.50. Lo si apprende a margine del sopralluogo alla basilica e alla piazza a cui hanno partecipato tra le altre, delegazioni della Prefettura, Questura, Comune di Milano, Diocesi, Veneranda Fabbrica del Duomo, forze dell’ordine e del cerimoniale di Stato coordinato da Palazzo Chigi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrerà nel Duomo dall’ingresso Sud alle 14.55. Le altre autorità alle 14.45, sempre dall’ingresso Sud.