Ucraina, il cardinale Zuppi vola a Kiev. La missione di pace di Papa Francesco

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà oggi e domani a Kiev in qualità inviato di Papa Francesco: lo ha reso noto la Sala stampa della Santa Sede. "Si tratta", si è riferito con la comunicazione, rilanciata dal Servizio di informazione religiosa (Sir), "di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni".

La visita del cardinale Zuppi a Kiev "è una visita di grande speranza per il nostro popolo. Il cardinale è molto vicino alla nostra comunità, conosce da vicino il nostro dolore. Speriamo che la sua visita possa preparare le trattative per tornare alla pace, a una pace giusta",.commenta a LaPresse Padre Teodosio Roman Hren, vicario generale dell’esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.

"Il popolo ucraino - aggiunge - è il popolo che vuole la pace, e che spera nella buona riuscita di tutte le iniziative della Santa Sede. Ma deve essere una pace giusta. Anche il cardinale Zuppi incontrando la comunità ucraina a Bologna ha sottolineato che pace e giustizia vanno insieme. Il popolo ucraino vuole la pace giusta. Oggi non basta solo che cessino le armi, è necessario che l’Ucraina possa riconquistare la terra occupata".