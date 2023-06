Emanuela Orlandi, bomba di Purgatori in Commissione: "Vaticano e servizi..."

06 giugno 2023 a

a

a

"Credo di essere l’unico ad aver seguito la storia di Emanuela Orlandi dall’inizio, nei primi giorni della sparizione, e credo di avere anche una buona esperienza da cronista per aver seguito molte Commissioni parlamentari di inchiesta", premette Andrea Purgatori, probabilmente il maggiore esperto del caso. È intervenuto in audizione in Commissione Affari al Senato dove si discute dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e di Mirella Gregori.

"So dov'è sepolta". Emanuela Orlandi, le rivelazioni dell'ex carabiniere

"È vero, nessuna ha mai trovato la soluzione di un mistero italiano - ha detto Purgatori - Tuttavia la cosa importante che una Commissione parlamentare di inchiesta politica deve fare è la ricostruzione dello scenario. E su questo francamente non vedo controindicazioni sull’indagine penale", afferma il giornalista che ha per questo ricordato alcuni passi avanti compiuti in passato dalle Commissioni sul caso di Ustica e Aldo Moro.

Ma c'è di più. "Nella mia esperienza sul caso Orlandi ho capito che c’erano cose di cui non si voleva parlare, ad esempio il ruolo dei servizi segreti. Esiste un aspetto di ’strategia del silenzio' che la Santa Sede ha usato e ben venga il fatto che il Papa abbia deciso di andare a fondo", afferma il conduttore di Atlantide, su La7, che ribadisce come non possa esserci un conflitto di interessi tra l’indagine penale e "quella che potrebbe fare una Commissione di inchiesta utile a ricostruire uno scenario".

“Intromissione”. Il Vaticano boccia la commissione parlamentare su Emanuela Orlandi

"Negli anni l’atteggiamento della Santa Sede è stato duro e violento nei confronti di chi diceva cosa diverse da quelle che si volevamo sentire. Riguardo il ricatto finanziario della Santa Sede, fui rimosso dal servizio dal Corriere della Sera. Ci sono cose di cui non si è mai voluto parlare, ad esempio del ruolo dei servizi segreti. Non sono mai ascoltati e queste sono proprio le tipiche attività che può svolgere una Commissione d’inchiesta", ha spiegato Purgatori. Recentemente, su La7, il giornalista ha anche dedicato diverse puntate di Atlantide alla vicenda, ospitando ad esempio il fratello di Emanuela Pietro Orlandi, e mandando in onda il famoso audio in cui un ex membro della Banda della Magliana che lanciava gravi accuse a Papa Karol Wojtyla.