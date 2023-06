Ucraina, ecco "quando scatterà la controffensiva". Cosa sa Nona Mikhelidze

06 giugno 2023 a

Ore frenetiche per l'evoluzione del conflitto che sta sconvolgendo il cuore dell'Europa. Mentre torna attuale l'ipotesi dell'uso del nucleare da parte della Russia, i soldati ucraini si dicono pronti alla controffensiva. A "Tagadà", il programma di approfondimento e di attualità di LA 7, lo scenario da brividi è al centro dell'accurata analisi offerta dall'ospite Nona Mikhelidze, esperta di relazioni internazionali e di geopolitica dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

La politologa scaccia ogni dubbio e fa il punto sul risvolto della guerra in Ucraina: "Tanti commentano che è già iniziata la controffensiva. In realtà è una fase iniziale come fu la controffensiva estiva. Ricordiamo che a metà luglio Zelensky annunciò l'inizio dell'operazione sud e poi, effettivamente, è successo a fine settembre, un mese e mezzo dopo".

Nessuna prova di invasione da parte ucraina, quindi? L'analista apre un varco al dibattito e aggiunge: "In realtà una forma è arrivata perché la prima fase è sempre fatta dai bombardamenti". Poi, sollecitata dalla conduttrice Tiziana Panella, Mikhelidze mette le mani avanti: "La controffensiva potrebbe essere anche a sorpresa, perché gli ucraini stanno testando vari punti sul fronte, lì dove sentiranno le difese russe più deboli delle altre. Può darsi che si svilupperà lì la controffensiva maggiore".