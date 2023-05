Giulia Tramontano, il giallo della ragazza incinta e scomparsa. L'ultimo sms all'amica

30 maggio 2023 a

a

a

ono ore di angoscia per la famiglia e gli amici di Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa da sabato 27 maggio da Senago, nel Milanese, incinta di sette mesi. A oggi ancora nessuna notizia della giovane donna, originaria di Sant'Antimo, nel Napoletano. Da giorni il suo telefono è spento e la sua famiglia non riesce a mettersi in contatto con lei. Non ha un'auto Giulia, motivo per cui al momento le ricerche si stanno concentrando in stazioni ferroviarie e di autobus ma anche negli aeroporti. La 29enne viene cercata ovunque anche dalla sua famiglia: per il compagno, con cui conviveva da anni nel comune alle porte di Milano, la giovane si sarebbe allontanata la mattina di domenica portando con sé circa 500 euro e il passaporto. Dettagli che l'uomo ha svelato ai carabinieri che lo hanno sentito.

A lanciare la segnalazione è stata la famiglia d'origine di Giulia, preoccupata di non averla sentita, come d'abitudine. Al momento non ci sono elementi che possano far pensare ad atti violenti o a problemi ma neanche a un allontanamento volontario visto che la 29enne non avrebbe mai dato segni di squilibrio. La sua vita, da quello che appare da una prima ricostruzione, è quella di una ragazza tranquilla, lavoratrice, in attesa di diventare madre.

Mentre le ricerche vanno avanti sul campo, la famiglia d'origine continua a muoversi anche sul web. La sorella della 29enne, Chiara, ha pubblicato una nuova foto sui social sottolineando che Giulia è incinta al settimo mese e che la pancia è dunque ben visibile. La precisazione, scrive la ragazza sui social, si è resa necessaria a seguito di varie "segnalazioni di una ragazza bionda 'forse incinta'. Giulia aveva questo pancione un mese fa, ora è anche più grande. Se la ragazza che vedete non ha il pancione non è Giulia". Uno dei segni più caratteristici - ricorda ancora la sorella - è il tatuaggio lungo tutto il braccio sinistro.