Rai, pronte le nomine di Roberto Sergio ai Tg

Tutto pronto per le nomine dei nuovi vertici Rai. Giovedì mattina l'ad Roberto Sergio presenterà al Cda di viale Mazzini il pacchetto con i nomi dei futuri direttori delle testate giornalistiche del servizio pubblico. Secondo le indiscrezioni, le proposte che Sergio farà al Cda saranno Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio e Giuseppe Carboni a Rai Parlamento.

Per quanto riguarda i generi si parla di Jacopo Volpi a Raisport, Marcello Ciannamea all'Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini all'Approfondimento, Adriano De Maio a Cinema e Serie tv. Per la radio, per Rai2 si parla di Simona Sala, Monica Maggioni per la direzione dell'Offerta informativa e Stefano Coletta per la Distribuzione.