Emilia-Romagna, Meloni tra gli alluvionati: "Ora risposte immediate"

È il momento di dare risposte immediate alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. Giorgia Meloni di ritorno in anticipo dal G7 di Hiroshima ha svolto un sopralluogo nelle zone alluvionate, lontano dai riflettori. Poi ha parlato con i cronisti a margine dell'incontro con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

"Il lavoro nostro è garantire risposte immediate. C'è un Consiglio di ministri convocato per martedì, c'è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti" ha detto il presidente del Consiglio. "È stata tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti" aggiunge. "Non è il momento delle passerelle, sono commossa" ha detto Meloni scusandosi per la "suspense" provocata dal fatto che non si sapesse dove fosse durante il suo sopralluogo in Emilia Romagna.

"Ho trovato cittadini molto orgogliosi, che stavano al lavoro e dicevano 'ci rimettiamo in piedi'. L'Italia in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il momento delle passerelle, mi sono anche commossa, però ho trovato tanta gente commossa di speranza. Ho parlato con il presidente Bonaccini, con i sindaci, con la Protezione civile per capire quali debbano essere le cose prioritarie". "Voglio ringraziare il Prefetto, il viceministro Bignami, il ministro Salvini, il governo c'è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali, c'è un livello di collaborazione che è molto prezioso in una situazione come questa. É stata una tragedia - ha detto ancora la premier -, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti, può essere anche un'occasione di mostrare quanto l'Italia sappia essere concreta".

Martedì ci sarà il Consiglio dei ministri per l’emergenza: "È ancora difficile fare una previsione delle stime dei danni, ma so che sono ingenti", però "finché non siamo sicuri che la situazione si fermi diventa molto difficile". "In ogni caso andranno mobilitate molte risorse", aggiunge Meloni. "Il governo è già al lavoro per capire quali possano e debbano messere i fondi prioritari a cui attingere le risorse" per affrontare le conseguenze della disastrosa alluvione in Emilia Romagna. "Nelle prossime ore stanzieremo altre risorse che sono però dedicate all’emergenza", spiega Meloni, "il Fondo europeo solidarietà è uno dei fondi che possono essere utilizzati". Sull'ipotesi di modificare il Pnn