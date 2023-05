Maltempo nel week end, in Emilia-Romagna è allerta rossa

20 maggio 2023 a

Nuova perturbazione arrivata sull’Italia con molte nuvole che, in queste ore, porteranno piogge sparse: il terzo week end di maggio sarà all’insegna di condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte della penisola. È lo scenario disegnato dal Centro Meteo Italiano: occhi puntati al nord-ovest con accumuli anche oltre i 150 mm sul Piemonte ma precipitazioni abbondanti potrebbero interessare anche Calabria, Sicilia e Sardegna. La prossima settimana il centro dell’alta pressione resterà ancora lontano dal Mediterraneo e per molti giorni sarà protagonista l’instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali specie sulle zone interne.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di sabato un'allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e parte di Calabria e Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta.