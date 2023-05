Terremoti Sicilia, notte da incubo con tre scosse in provincia di Catania

18 maggio 2023 a

Notte movimentata in Sicilia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa notte, alle ore 00.17, nel nord est dell’isola del Sud Italia. Il sisma, come rilevato dall’Ingv, è avvenuto a 8 chilometri di distanza da Maniace (in provincia di Catania) comune del parco dei Nebrodi a una profondità di 37 chilometri. Alla scossa, la più forte, ne sono seguite altre due di minore intensità. Ad Acireale (Catania) si è registrata - sempre secondo i dati dell’Ingv - una scossa di magnitudo 3.2 alle 3.22 di questa notte. Quattro minuti dopo (ore 3.26) una terza scossa di magnitudo 2.5 è avvenuta a Santa Venerina sempre in provincia di Catania. La terra trema in Sicilia mentre il maltempo devasta l’Emilia-Romagna.