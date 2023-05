Maltempo, Valditara: un fondo per le scuole colpite dall'alluvione

18 maggio 2023 a

Un fondo per i danni dell'alluvione in Emilia-Romagna in sostegno del mondo della scuola e dei ragazzi. Lo ha annunciato Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito. "Nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederò la costituzione di un fondo specifico destinato a far fronte ai primi interventi a favore delle scuole che si trovano nelle aree colpite dall’alluvione, anche per consentire l’agibilità agli studenti - ha dichiarato in una nota Valditara - Come ministero dell’Istruzione e del Merito prenderemo anche altri provvedimenti, in particolare la proroga di adempimenti che scadono in questi giorni, in modo da garantire un sereno compimento delle attività amministrative".