Maltempo in Emilia-Romagna e Marche: esondazioni dei fiumi, morti e dispersi

17 maggio 2023 a

Almeno due morti nella seconda pesante ondata di maltempo che sta colpendo Emilia-Romagna e Marche: un uomo di Forlì annegato nella sua abitazione e un settantenne di Ronta di Cesena. E la situazione non sembra migliorare.

La Romagna travolta dalle alluvioni. Cesena sott’acqua dopo l’esondazione del fiume Savio. Bologna costretta a chiudere le scuole. Decine di automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassaggi. Le Marche allagate da violentissimi temporali. Piogge e allagamenti anche in Toscana, Abruzzo e Calabria.

"Persone sui tetti", il maltempo fa un disastro e non è finita: altre 24 ore di pioggia

Quella di ieri è stata una giornata drammatica per l’Italia, travolta dal maltempo. Una giornata iniziata con il fiume Savio che ha rotto gli argini a Cesena nella zona del Ponte Nuovo. Poi è toccato a Rimini e Ravenna: allagamenti, smottamenti, frane. A Riccione due persone sono state salvate dai vigili urbani dopo che, a bordo di un camion, hanno tentato di transitare nel sottopasso del portocanale nonostante l’acqua fosse già alta e fossero state posizionate transenne per impedire il passaggio degli automezzi. Il motore si è bagnato e si è spento e i due occupanti sono rimasti bloccati, non riuscendo neppure ad aprire le portiere per la pressione dell’acqua. Due agenti della polizia locale hanno capito al volo il pericolo e sono intervenuti. Si sono immersi nell’acqua fredda fino alle spalle e hanno aperto il camion. Situazioni analoghe se ne sono verificate numerose.

Ore di paura in Emilia-Romagna, fiumi esondati e più di 900 sfollati

La polizia ha aiutato un’automobilista a spingere una vettura intrappolata nel sottopasso perché il conducente, terrorizzato all’idea di perdere la macchina, si rifiutava di scendere. Sono stati davvero in tanti a tentare di attraversare sottopassi allagati e chiusi, finendo con l’auto nell’acqua fangosa. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato anche per oggi un’allerta rossa per piene di fiumi e torrenti. A Bologna restranno chiuse le scuole, fa sapere il Comune, «per ridurre gli spostamenti e il traffico».

Vietato fermarsi nei parchi e lungo i fiumi. Nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato 80 interventi per allagamenti e alberi caduti tra Ancona, Pesaro e Urbino. A Senigallia le guardie zoofile e i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali hanno salvato i quattrozampe di un canile che rischiava di finire sott’acqua.

Video su questo argomento Cesena sotto l'acqua: esonda il fiume Savio, maltempo killer | GUARDA

Nel Pesarese chiuse sette strade provinciali. Più di 500 gli interventi dei pompieri. Ma il Misa, gonfio di pioggia, continua a far preoccupare. In Abruzzo è stato chiuso al traffico il ponte sul fiume Alento lungo la provinciale Chieti-Filetto. L’acqua ha allagato la sede stradale. Allerta arancione in Toscana per l’arrivo di un’ondata di maltempo nel Mugello, e nell’Alta Val Tiberina. In Calabria allagata la Statale 18, iunvasa dal fango. Pesanti i disagi alla circolazione, soprattutto per i pendolari.