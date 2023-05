Maltempo. la testimonianza della famiglia isolata: è come il lockdown

17 maggio 2023 a

a

a

La frana li ha isolati in casa. Vivono a Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna, e da quando l'alluvione ha interrotto la strada che li collega al centro del paese, sono tagliati fuori da tutto. Padre, madre e il loro figlio di 6 anni. «L’elettricità va e viene a intermittenza ma come beni di prima necessità abbiamo tutto e possiamo resistere qualche giorno. Siamo tornati ad aprile 2020 ed è come vivere un piccolo lockdown». Lo racconta a LaPresse Riccardo Baldoni, padre di famiglia isolato in casa propria con la moglie e il figlio di 6 anni a Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna nell’apppennino forlivese, a causa di una frana che ha interrotto la strada di collegamento con la piazza del paese.

Video su questo argomento Le impressionanti immagini dall'alto: Emilia-Romagna completamente allagata | GUARDA

«Ha smesso di piovere e ho provato a tagliare e spostare qualche albero con la motosega - dice raggiunto al telefono - ma questa non è una frana ’da badilè».«Il problema è che gli escavatori - continua - sono impegnati in altre emergenze ma io casa mia non la lascio e quindi rimango qua». «A parte non poter raggiungere i parenti stiamo bene - rassicura - nostro figlio ha capito il disagio e ci impegnamo nel farlo giocare, oggi ci sono stati anche dei momenti di ilarità».