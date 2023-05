Agorà, l'inviata fa arrabbiare Giandotti: "Felice di uscire?", ramanzina in diretta

17 maggio 2023 a

a

a

La "fuga" dall'hotel dell'inviata fa arrabbiare la conduttrice di Agorà Monica Giandotti che la rimprovera in diretta. Siamo a Faenza nel pieno dell'emergenza maltempo. Nella notte il fiume Lamone è esondato definitivamente allagando il cento cittadino e ampie zone del territorio, e sorprendendo anche l'inviata del programma, Barbara Gubellini, che in quel momento era in albergo. Dopo essersi collegata dal balcone dell'hotel, la giornalista appare nelle strade allagate del comune: "Sono stata l'unica dell'albergo a scappare, ho fatto una cosa per cui Mario Tozzi mi sgriderebbe", afferma citando il geologo e conduttore tv, ospite della trasmissione di mercoledì 17 maggio. "Sono passata dal retro, da un garage al piano terra. La bellezza di riuscire a uscire è tanta", afferma la giornalista.

Dal racconto della giornalista emerge la situazione disastrosa nelle strade di Faenza e viene sottolineato che la comunicazione dell'esondazione del fiume è avvenuta solo su Facebook. Ma la conduttrice del programma vuole mettere in chiaro una cosa: "Barbara, tu sei uscita ma dobbiamo ricordare a tutti di restare a casa. Siamo servizio pubblico, non possiamo dare informazioni fuorvianti". Un po' appello ai cittadini delle zone colpite, un po' rimprovero: "La nostra giornalista è riuscita a raggiungere la strada ma l'appello dei sindaci è di restare a casa e salire ai piani alti. La nostra Gubellini ha sbagliato a dire quello che ha detto, ma anche a esultare dicendo la 'bellezza di uscire'. In situazione di emergenza si fa quello che dicono i sindaci", afferma Giandotti.