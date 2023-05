Maltempo in Emilia-Romagna e Marche, stop ai treni tra Ravenna, Forlì e Rimini

16 maggio 2023 a

Il maltempo colpisce duro in Emilia-Romagna e Marche. Dopo l'allerta rossa della Protezione civile, in queste ore la situazione sta rapidamente peggiorando e il sindaco di Ravenna ha lanciato un ulteriore allarme chiedendo ai cittadini di evitare gli spostamenti e rifugiarsi ai piani alti degli edifici. Intanto si allagano le sedi ferroviarie e sono stati sospesi i collegamenti tra Ravenna, Rimini e Forlì. «Per la particolare e perdurante intensità dei fenomeni descritti nell’allerta che gravano su un territorio ancora molto fragile, raccomando fortemente di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, di prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, di stare lontani dalle zone allagabili, di non accedere agli argini e ai capanni, di non accedere ai sottopassi se allagati; in caso di allagamenti non accedere ai locali interrati e recarsi ai piani più alti. Ricordo che è stata emessa ordinanza di divieto di accesso alle spiagge»: così il sidnaco di Ravenna Michele De Pascale commentando la nuova allerta rossa diffusa alla Protezione civile.

Rischio frane e alluvioni, in Emilia-Romagna scatta l'allerta rossa

Forti disagi e ripercussioni anche sul trasporto ferroviario. «A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione Emilia Romagna e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria, la circolazione è sospesa sulle seguenti tratte: Linea Bologna / Rimini: circolazione sospesa tra Rimini e Forlì; Linea Ferrara / Rimini: circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini; le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio, in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria». È quanto si legge sul sito della Rete Ferroviaria Italiana.