Meteo, ciclone in arrivo: cosa ci aspetta. I giorni da incubo

14 maggio 2023 a

Sta prendendo forma al largo della Tunisia e già a partire da domani, lunedì 15 maggio, si abbatterà in Sicilia: è il ciclone mediterraneo che porterà sull'Italia venti tempestosi con con raffiche che potranno raggiungere e superare i 100km/h. Ma non solo: la perturbazione non ci risparmierà da intense piogge fin dall'inizio della nuova settimana con temporali che si concentreranno soprattutto nel Trapanese e Palermitano. "Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione presente sull'Europa e che per tutta la prossima settimana continuerà a pilotare masse d'aria di origine polare verso il bacino del Mediterraneo" scrive ilmeteo.it

Martedì il ciclone traslerà verso nord raggiungendo il Centro Italia e le condizioni meteorologiche in Sicilia andranno gradualmente migliorando. Piogge e rovesci intermittenti si sposteranno dal litorale meridionale verso quello settentrionale, attraversando le zone interne e attenuandosi tra il pomeriggio e la sera. I venti soffieranno ancora forti da sudovest, con possibili mareggiate sulle coste del Trapanese e in generale su quelle occidentali della Sicilia. Per avere giornate migliore bisognerà aspettare almeno metà settimana.