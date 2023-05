Quando si alzano le temperature 2023: la previsione coglie alla sprovvista gli italiani

Giada Oricchio 12 maggio 2023 a

a

a

Maggio freddo e piovoso: il caldo è ancora lontano. Le previsioni meteo non fanno ben sperare. l’Italia sarà ostaggio di piogge e temporali almeno fino al 20 di questo mese con precipitazioni intense sul Nord-Ovest e sull’Emilia-Romagna già colpita da una violenta alluvione. E allora quando il sole inizierà a scaldare le giornate?

Come sarà il tempo nel mese di maggio: "Previsione terribile"