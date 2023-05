Come sarà il tempo nel mese di maggio. Previsione terribile

Giada Oricchio 10 maggio 2023 a





Le stagioni capovolte: inverno primaverile e primavera invernale. Ci manca solo la neve d’agosto. Il portale specializzato del colonnello Giuliacci prevede che maggio sarà freddo e piovoso. I primi 10 giorni del mese delle rose sono stati caratterizzati da piogge e temperature al di sotto delle medie e i modelli di riferimento confermano la tendenza per i prossimi sette giorni: “Con estrema sicurezza ci sarà una lunga fase di piogge per tutti” si legge nell’editoriale.

Cielo coperto e scrosci d’acqua in Pianura Padana occidentale e nel Meridione, in particolare nelle zone interne siciliane e sarde dove però il tempo si prenderà la rivincita con forti ondate di calore nei prossimi mesi (è attesa un’estate torrida). Per il fine settimana sono attesi temporali in Toscana e nel Lazio.