Meteo maggio, il caldo è un miraggio. Giuliacci: tanta pioggia, ecco dove

Meteo: maggio fresco e piovoso? Secondo gli esperti del noto meteorologo Mario Giuliacci il caldo è ancora lontano e le tendenze del mese di maggio fanno presagire un periodo ricco di rovesci su tutta l’Italia. Come viene riportato dal sito meteogiuliacci.it , le previsioni parlano con certezza di un lungo periodo di piogge all’orizzonte. Alcune delle zone che, in attesa delle ondate di calore, verranno colpite da significativi rovesci sono: Pianura Padana occidentale e in genere di alcune aree del Meridione, come le interne siciliane e sarde. Stiamo parlando di aree che hanno bisogno di molta acqua in vista di un’estate che si prospetta molto calda e torrida.

Quello che è sicuro è che nei prossimi 10 giorni, ma probabilmente fino agli ultimi giorni di maggio, i fenomeni piovosi saranno estesi su tutta la Penisola rimandando a giugno l’inizio del grande caldo. Insomma, "niente caldo fino a fine maggio", e dai prossimi giorni "una lunga fase di piogge per tutti". Il mese in corso avrà un sapore retrò ed è sicuramente un’ottima notizia vista la crisi idrica che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni.