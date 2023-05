Maxischermo allo stadio Maradona, Napoli si prepara al terzo scudetto

02 maggio 2023 a

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico giovedì sera per Udinese-Napoli. È quanto emerso dalla riunione in prefettura. Nell’impianto saranno allestiti ulteriori maxi-schermi per trasmettere il match, in programma alle 20.45 a Udine, che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Spalletti. Sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro per ogni settore e il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza. Il piano sicurezza e trasporti in città ricalcherà quello già approntato per la partita casalinga del Napoli domenica scorsa contro la Salernitana. In merito al piano sicurezza che sarà approntato, il prefetto di Napoli Claudio Palomba nel corso di una conferenza stampa ha spiegato che «l’idea è quella di avere un dispositivo molto flessibile in modo da coniugare la sicurezza dei festeggiamenti con le normali attività che si svolgono durante la settimana, riducendo al minimo eventuali disagi». «Il dispositivo di chiusura al traffico sarà proporzionato rispetto agli accadimenti. Si partirà alle 21», ha reso noto il prefetto parlando di «dispositivo mobile» che «per ridurre l’impatto sulla mobilità dei cittadini» sarebbe «immediatamente disattivato nel caso in cui non ci fosse nessuna necessità». Quanto alla proiezione di Udinese-Napoli al Maradona, il prefetto ha spiegato che la situazione sarà gestita «come se fosse una partita» giocata in casa dal Napoli.

«Intorno allo stadio ci sarà il rafforzamento e il prolungamento dei mezzi di trasporto fino alle 2 di notte e la pedonalizzazione che parte alle 21 e si prolunga fino a quando necessario, anche in questo caso con un sistema flessibile per garantire al massimo sicurezza e efficacia del dispositivo». Chiedendo «ai cittadini massima collaborazione», Palomba ha anche rivolto un ringraziamento «a tutti i napoletani e alle forze dell’ordine che hanno lavorato domenica e nella notte». «La città ha dato grande dimostrazione di civiltà, organizzazione e gioia in tutto il mondo, ha dato un’immagine della vera Napoli e di questo siamo molto orgogliosi».