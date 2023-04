Napoli-Salernitana, Dia gela il Maradona: festa scudetto rimandata

30 aprile 2023 a

a

a

Napoli era pronta a festeggiare il tanto atteso scudetto ma la Salernitana rovina i piani dei tifosi azzurri. Napoli-Salernitana finisce 1-1, e sfuma la tanto attesa festa per il terzo titolo della storia azzurra. Dopo la vittoria della Lazio a Milano, al

Napoli serviva una vittoria per aggiudicarsi lo scudetto aritmeticamente. Invece la Salernitana riesce a recuperare il gol di svantaggio di Mathias Olivera e con Dia all’84’ spegne le celebrazioni pronte ad esplodere allo Stadio Maradona come nel resto della città. Al Napoli non resta che andare a giocarsi la sua seconda chance scudetto in trasferta a Udine, giovedì alle 20.45.

L'euforia è durata 22 minuti, tanto è passato dal vantaggio azzurro al pari della Salernitana. Al gol di Dia è calato improvvisamente il gelo tra i vicoli del centro di Napoli. Dopo i botti dei petardi e dei fuochi d’artificio, le urla e i cori per uno scudetto che sembrava essere ormai vicino, per le strade e nei locali è tornato quel silenzio che aveva accompagnato le prime fasi della partita. C’è chi si lascia andare alla delusione, ma la gran parte dei tifosi si incoraggiano a vicenda, sperando ancora nel lieto fine.