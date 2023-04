Napoli, festa scudetto rovinata: lo sfottò che impazza sui social

30 aprile 2023 a

a

a

È solo questione di tempo, il Napoli è destinato a vincere il terzo scudetto della sua storia e potrebbe avvenire mercoledì sera o più probabilmente giovedì, quando gli azzurri giocheranno a Udine. Tuttavia il pari dello stadio Maradona con la Salernitana fa male, perché in città la festa era pronta e il momentaneo vantaggio azzurro aveva fatto esplodere di gioia i tifosi azzurri. Poi il pari firmato dal 26enne attaccante senegalese Boulaye Dia ha gelato i napoletani e scatenato gli sfottò dei social.

Napoli, la festa scudetto è rimandata. Dia gela il Maradona

"È stata la mano di Dia" ed "È stato il piede di Dia" sono le battute più gettonate, con il calciatore africano che spunta sulla locandina del film di Paolo Sorrentino "È stata la mano di Dio". E ancora: "Il calcio dà, il calcio Dia", "Ohi vita, oh vita Dia", "Boulaye Dia tutte le feste si porta via", "scudetto? No es el DIA".

È stata la mano di Dia.

Festa scudetto rinviata.



Ancora pochi giorni d’attesa per il popolo napoletano. #NapoliSalernitana pic.twitter.com/gBtFcHflbT — Antonio Sicilia (@siciliantonio) April 30, 2023

I più felici ovviamente sono stati i tifosi della Salernitana che si sono tolti la doppia soddisfazione di rovinare la festa ai rivali e di acciuffare un pareggio prestigioso e prezioso in chiave salvezza. "Che goduria", si legge sulla pagina Fb di ’Io tifo Salernitanà, "Che spettacolo!", "sto impazzendo", "Festa rovinata, godo". "Un gol di Dia all’84mo non ha prezzo, per tutto il resto c’è Ochoa", scrive un supporter granata.