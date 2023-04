SiIvio Berlusconi, l'ultimo bollettino del San Raffaele: "Ripresa ottimale"

Sullo stesso argomento: Meloni è la più amata. Il sondaggio che spazza via gli avversari

Prosegue positivamente il decorso di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Il presidente di Forza Italia risponde alle terapie e si avvicina la data in cui potrà lasciare l'ospedale. "Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo", si legge nell’ultimo bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato da tre settimane all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il nuovo aggiornamento è firmato, come di consueto, da Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

In Forza Italia sperano in un suo intervento alla convention del partito, all'inizio di maggio. Intanto ieri, in occasione dellee celebrazioni del 25 aprile, l'ex premier ha diffuso una dichiarazione: "Siamo un grande popolo, capace di rimanere unito di fronte alle emergenze e che, all'occorrenza, oggi come ieri, è capace di superare ogni divisione", ha scritto Berlusconi ricordando il celebre discorso di Onna, nel 2009, poche settimane dopo il terribile terremoto, nel quale rievocò lo spirito di unità nazionale per superare le divisioni