Aprile, caldo record: l'anticiclone africano sconvolge la primavera

È in arrivo un’ondata di caldo straordinaria nei Paesi intorno all’Italia che, al contrario, dovrà riaprire gli ombrelli. Secondo il canale ufficiale con le previsioni del tempo realizzate dal colonnello Mario Giuliacci nell’ultima settimana di aprile, bassa Spagna e Marocco dovranno fare i conti con un anticiclone africano che porterà 32-35 gradi, con punte anche di 40.

In Francia si registreranno i primi 30 gradi di stagione, temperature da estate piena in primavera. Si boccheggerà anche in Italia? A quanto pare no. Gli ultimi giorni del mese saranno caldi e soleggiati con valori sui 25-27 gradi e qualche punta locale di 30, ma il tempo si guasterà in vista del tanto atteso Ponte del 1° Maggio. Il portale del colonnello Giuliacci non ha dubbi: “Arriva una fase di maltempo piuttosto accesa”.

“Intensa ciclogenesi”. La nefasta previsione di Giuliacci per il ponte del 1 maggio