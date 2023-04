Napoli, contestati Piantedosi e Minniti. Lanci di ortaggi ma sull'auto sbagliata

Il ministro e l'esponente del Pd hanno partecipato al secondo forum per l'esposizione dei beni confiscati

Momenti di tensione ieri a Napoli. Un gruppo di manifestanti ha lanciato vernice e ortaggi contro l’auto blu ma sbaglia il bersagio. Nel mirino dei contestatori il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ieri partecipava al secondo forum per l’esposizione dei beni confiscati, organizzato dalla Regione Campania. I manifestanti - collettivi studenteschi e universitari, associazioni di migranti-volevano prendere di mira la vettura del ministro. Ma il lancio è andato a colpire un’altra auto-blu. La polizia, in tenutaantisommossa, è dovuta intervenire con cariche di alleggerimento.

Con Piantedosi c’era anche Marco Minniti che del Viminale è stato titolare dal 2016 al 2018. Un centinaio di manifestanti si era radunato nei pressi dell’ingresso della Stazione Marittima e ha iniziato a intonare cori contro ministro ed ex ministro. «Non siete i benvenuti a Napoli» hanno gridato i manifestanti che, con le mani dipinte di pittura rossa, volevano rappresentare il sangue dei migranti morti nelle tragedie in mare. In quest’ottica i manifestanti hanno anche provato a raggiungere l’interno della struttura per consegnare a Piantedosi una corona di fiori in memoria dei migranti, ma la polizia, in assetto anti sommossa, ha tenuto tutti a distanza dall’entrata dell’edificio.