Valle d'Aosta, valanga travolge aspiranti guide alpine

Il corso finisce in disgrazia. Una valanga in zona Tsanteleina, Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia travolge tre allievi del corso guide alpine. L'allarme è stato raccolto sia dal soccorso italiano sia da quello francese. Sul posto il soccorso alpino Valdostano che ha tentato di avvicinarsi in elicottero verso la zona segnalata senza riuscirci a causa delle difficili condizioni meteo con nubi e nevicate in quota.

Squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Sagf sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo a quota 2.300 metri che stanno procedendo via terra verso il luogo segnalato da alcuni scialpinisti.