Berlusconi, il presidente Emiliano lascia tutti a bocca aperta: a chi somiglia

Silvio Berlusconi tra Giovanni Giolitti e Frank Sinatra: così lo vede Michele Emiliano. Il presidente della regione Puglia, in collegamento con la trasmissione “Tagadà” su La7, martedì 11 aprile, ha commentato il cauto ottimismo sulle condizioni di salute dell’ex premier, ricoverato da sette giorni nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite causata da leucemia cronica. Emiliano ha esortato la sinistra a superare le divergenze di questi 30 anni e a umanizzare il rapporto politico per augurare una pronta guarigione a Berlusconi. Poi ha aggiunto: “La sua figura avrà capitoli grossi nei libri di storia dei prossimi anni. Capitoli pari a quelli di Giolitti e altri presidenti del Consiglio. Prendendo in giro alcuni premier del mio partito ho detto non so se voi avrete lo stesso spazio”.

L’ex magistrato è andato oltre sottolineando che il fondatore di Forza Italia ha vissuto a modo suo: “Diciamo alla Frank Sinatra.. My way… ha avuto una vita piena. E non mi pare che questa vita gli abbia fatto grazia della solitudine nel senso che come tutte le persone dotate di grande potere e ruolo, poi sono stramaledettamente sole, specie in malattia”. Michele Emiliano ha concluso con una battuta: “Io faccio il tifo perché si rimetta il prima possibile e perda le prossime elezioni nella maniera più elegante e spiritosa di cui è capace”.