Istanbul, Julia Ituma muore dopo essere precipitata dalla finestra dell'albergo

Tragedia in casa Novara: Julia Ituma, 18enne giocatrice della Igor, è morta precipitando dalla finestra dell’albergo di Istanbul dove si trovava col resto della squadra dopo il ritorno della semifinale di Champions contro l’Eczacibasi. Lo si apprende da fonti Fipav. La stessa Federvolley si starebbe cercando di mettere in contatto con l’ambasciata italiana e la Farnesina per ricostruire quanto accaduto. Opposto classe 2004, origini nigeriane ma nata a Milano, 192 cm di altezza, Julia Ituma era alla sua prima stagione a Novara dopo tre anni nel Club Italia.

Intanto la squadra di club in cui milita la giocatrice di volley pubblica sui social la notizia della morte di Ituma. «Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca». È quanto si legge in un post su Facebook del club di Novara. «Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini».