Blindato dell'Esercito si ribalta sull'Aurelia, tre militari in ospedale

Paura sull'Aurelia, automezzo blindato dell’Esercito si ribalta e finisce fuori strada, tre militari finiscono al pronto soccorso. E' successo alle ore 12 di oggi presso la SS1 Aurelia all’altezza del km 111, nel tratto tra Montalto di Castro e Tarquinia, quando per cause ancora tutte da accertare un mezzo blindato “Puma” dell’Esercito Italiano, con tre militari a bordo, si è ribaltato finendo il percorso fuori strada.

Lanciato l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Viterbo ha inviato sul posto una squadra dal distaccamento di Civitavecchia con autogru e in ausilio una squadra proveniente da Tarquinia al lavoro per recuperare l’automezzo militare e dare assistenza ai militari riusciti ad uscire autonomamente dall’abitacolo del mezzo. I tre, anche se apparentemente in buone condizioni, sono stati trasportati dal personale sanitario 118 intervenuto, presso l’ospedale di Tarquinia per gli accertamenti e cure del caso. L'automezzo militare, invece, è stato recuperato e posizionato su un carro attrezzi dell’E.I., arrivato poco dopo.

I militari appartengono al Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto. Avevano terminato un’esercitazione presso il campo d’addestramento militare di Monte Romano e stavano tornando in colonna a Grosseto. L’automezzo incidentato era l’ultimo in colonna.