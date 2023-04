Migranti, Schifani: "Flussi incontrollabili se non si risolve problema a monte"

Sullo stesso argomento: Soumahoro, i soldi per i migranti finivano in vestiti di lusso

Un problema che non pare trovare una soluzione. Cifre, quelle sugli sbarchi, che stanno alzando il livello di tensione all'interno del governo. Nell'indifferenza dell'Unione Europea. Renato Schifani, Governatore della Regione Sicilia, è intervenuto questa mattina alla trasmissione Radio Anch'io, in onda su Radio Uno. E ha commentato l'emergenza sulla gestione dei migranti.

“Non credo che si tratti di centrodestra o centrosinistra, la situazione è cambiata in ordine alla instabilità notevole nell'area subsahariana, in particolare in Tunisia. Quindi, se il problema non si risolve a monte, aiutando l'instabilità della Tunisia che determina questi flussi notevoli incontrollabili di masse di migranti, se non si intercetta il problema sul nascere, difficilmente si potrà avere una possibilità di gestione di questa situazione. Noi siamo alla vigilia di una dichiarazione di stato di necessità e di urgenza, perché ci siamo confrontati anche con il ministro degli interni e ci siamo riservati di valutarlo - ha poi annunciato l'ex Presidente del Senato - L'iniziativa va valutata con il ministero, ma noi stiamo valutando la dichiarazione di stato di necessità ed emergenza. Sono convinto che non appena il tempo migliorerà si tornerà a una nuova ondata di sbarchi che già era messa nel conto. Per cui, se non si intercetta il problema sul nascere saremo sommersi da queste masse di migranti. A Lampedusa abbiamo fatto la nostra parte, come Regione Sicilia. Due settimane fa abbiamo assistito a un momento di sbarchi senza precedenti. Abbiamo portato scarpe, coperte e altri beni di necessità. Se non si interviene sul ramo di carattere istituzionale nei confronti della Tunisia difficilmente avremo una soluzione”.

L'esponente di Forza Italia ha infine puntato il dito sull'hotspot più in difficoltà della sua regione. “Potenzieremo alcune aree, naturalmente anche Lampedusa va potenziata, ma queste cose non si fanno dall'oggi al domani. C'è questa attività da parte del Governo. Il progetto è questo. In questi giorni incontrerò il responsabile delle migrazioni e domani faremo il punto presso la sede della Regione”.