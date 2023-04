Nasa, scelti i quattro astronauti che voleranno intorno alla Luna: c'è una donna

03 aprile 2023 a

La Nasa ha annunciato l’equipaggio di quattro astronauti che andranno sulla Luna entro i prossimi due anni: sono Victor Glover (pilota), Christina Koch e Reid Wiseman (comandante) della Nasa e Jeremy Hansen della Canadian Space Agency. Sono quindi tre americani e un canadese e faranno parte dell’equipaggio di Artemis II, o Artemide, dal nome dell’antica divinità greca della Luna. La missione durerà dieci giorni e dovrebbe partire a fine 2024. Obiettivo è viaggiare attorno alla Luna prima di fare ritorno sulla Terra. L’equipaggio entrerà nel pantheon degli astronauti che hanno viaggiato nell’era Apollo tra il ’68 e il ’72, anno dell’ultima missione.

A novembre la Nasa ha lanciato la prima missione Artemis con la capsula Orion, ma senza equipaggio. Il viaggio era durato venticinque giorni. Durante la missione sono stati raccolti dati considerati decisivi per capire le condizioni che si troveranno ad affrontare gli astronauti. La Nasa ha considerato Artemis I un successo. Adesso toccherà a Artemis II. Gli astronauti viaggeranno a bordo della nuova navicella Orion, con l’obiettivo di mettere alla prova i sistemi di supporto vitale della capsula, e registrare tutti i parametri utili per poter vivere e lavorare nello spazio. Questo viene considerato dalla Nasa il primo passo storico per avviare una presenza scientifica e umana di lunga durata, aprendo alla nuova stagione di missioni spaziali.

Per rivedere un astronauta toccare la superficie lunare bisognerà aspettare ancora, ma non troppo. Nel dicembre del 2025, secondo quanto ha dichiarato la Nasa, dovrebbe toccare alla missione Artemis III portare un essere umano a lasciare la sua impronta sulla crosta lunare, cinquantasei anni dopo il primo. L’agenzia americana ha già individuato una serie di aree dove l’atterraggio sarebbe possibile. La nuova stagione di esplorazioni spaziali è pronta a prendere il via.