Gamberetti ritirati dal mercato: "Pericolosi". Il lotto contaminato

01 aprile 2023

Potrebbero contenere un pericoloso batterio, il Listeria monocytogenes. Un lotto intero di gamberetti in salamoia è stato ritirato dopo l'allarme lanciato dal ministero della Salute. Sotto la lente i Gamberetti Boreali in Salamoia a marchio Gioia di Mare. Commercializzati da Maxi DI Srl, i gamberetti appartengono al lotto di produzione L 510 WS-B con scadenza 5 maggio 2023. In caso di acquisto, viene consigliato di non consumare il prodotto che va invece restituito al punto vendita dove è avvenuto l'acquisto.

La listeriosi può causare disturbi intestinali anche severi e che somigliano molto a quelli di una normale influenza. Può causare anche gravi disturbi gastrointestinali e può rivelarsi particolarmente pericolosa per le donne in gravidanza. Il provvedimento oggetto del ritiro sono i gamberetti boreali in salamoia a marchio Gioia di Mare prodotti in Danimarca, per Maxi Di Srl. Le confezioni ritirate sono quelle appartenente ad un lotto specifico e venduti in confezioni da 225 grammi.