Migranti, il ministero dell'Interno annuncia il piano per Lampedusa

Navi e aerei militari per svuotare l'hotspot di Lampedusa. Il Viminale chiederà il supporto della Difesa nei momenti di maggior afflusso di migranti nell’isola di Lampedusa. È quanto ha in programma il Ministero dell’Interno per affrontare l’emergenza degli sbarchi dei migranti. Secondo quanto si è appreso da fonti del Viminale anche in futuro, come già successo nei giorni scorsi, verrà chiesto l’impiego di mezzi aerei e navali alla Difesa in occasione di aumento del numero dei migranti. Il Viminale intende, inoltre, potenziare il sistema dell’accoglienza dove sono al momento presenti 120mila migranti, e rafforzare i Cpr, i centri per il rimpatrio. Sono, invece, smentite ipotesi di tendopoli o utilizzo di beni privati.

Intanto proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola si trovano attualmente poco più di 720 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti circa. Gli ultimi a lasciare l’isola sono stati 162 migranti a bordo di un volo diretto a Catania. Nella mattinata di giovedì, altri 162 migranti erano stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata è giunto a Porto Empedocle.