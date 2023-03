Il bollettino dei medici del Gemelli su Papa Francesco: bronchite infettiva

30 marzo 2023 a

a

a

Papa Francesco sta meglio. In base all'ultimo bollettino diffuso dai medici del Gemelli, il Pontefice è in miglioramento. La diagnosi parla di bronchite infettiva. Intanto è già partito il piano B per la domenica delle Palme e Pasqua che non verranno celebrate da Bergoglio. «Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni»: queste le informazioni dello staff medico che segue Papa Francesco al Gemelli.

"Il Papa migliora". Bergoglio resta in ospedale. Chi celebra messa delle Palme e Pasqua

Ma cosa sta facendo il Papa in ospedale? Francesco «ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro». Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Bruni aggiunge le informazioni dello staff medico che segue il Pontefice al Gemelli.