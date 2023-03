Ora legale, appello del medico: da mantenere sempre, tutti i vantaggi

25 marzo 2023 a

a

a

Benvenuta ora legale. Spostare le lancette avanti comporterà tanti vantaggi per tutti, grandi e piccoli. Ne è convinto il pediatra Italo Farnetani, professore alla Libera Università degli studi di scienze umane e Tecnologiche United Campus di Malta, che illustrandone i tanti benefici all’Adnkronos Salute, si augura che questa sia «davvero l’ultima volta, manteniamo l’ora legale fissa tutto l’anno». Il primo vantaggio, spiega, «è un’ora di luce in più, che fa bene a tutti. La luce è il principale sincronizzatore naturale dell’organismo, un importantissimo sistema di regolazione che è importante non modificare. La regolarità dei ritmi circadiani, infatti, è importante per noi. Che senso ha spostare quest’orologio 2 volte l’anno?». Per il pediatra, «è solo uno stress per l’organismo di adulti e bambini».

Il ricatto del terrorista: "Smetto il digiuno se liberate altri detenuti al 41 bis"

Inoltre, «godere di un’ora di luce in più fa bene per tanti altri motivi. Si ha più tempo per stare all’aria aperta, con tutto ciò che questo comporta. Si respira meno aria riciclata e secca, spesso carica di agenti infettivi, e ci si ammala di meno. Si fa più attività motoria, combattendo i danni della sedentarietà come sovrappeso e obesità, e aumenta il buonumore. Ma si combattono anche la stipsi e i disturbi del sonno». «Senza dimenticare - sottolinea il professore - il risparmio energetico che si ottiene sfruttando la luce in più nelle ore serali. Un vantaggio non da poco in questi tempi di ‘caro bollette’». Il nuovo orario, chiosa Farnetani, «ci regala tantissimi benefici e praticamente nessuno svantaggio. Dopo il cambiamento di stanotte, dunque, basta continuare a spostare avanti e indietro le lancette dell’orologio». L'appello sull'ora legale sarà accolto dalla politica?