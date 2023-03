Meteo marzo, 48 ore di freddo e neve. Giuliacci: la data del ribaltone choc

22 marzo 2023 a

L'ultima settimana di marzo porta in dote un ritorno di freddo. "Un clamoroso colpo di coda dell'inverno", spiega Mario Giuliacci sul suo sito secondo cui rivedremo presto freddo e neve. Le prime "avvisaglie ci saranno già alla fine di questa settimana", spiega il volto noto del tempo in tv sul suo sito mariogiuliacci.it. Dietro alla svolta invernale ci sono "fredde correnti polari che, in discesa dal Nord Europa, lunedì investiranno la nostra Penisola, propagandosi rapidamente a tutto il Paese. Così, all'improvviso, le temperature crolleranno in tutta Italia, con il freddo che verrà accentuato dall'azione di intensi venti settentrionali".

Il picco del gelo si dovrebbe registrare martedì 28 marzo con le temperature che scenderanno al di sotto della norma in tutta Italia e potrebbero registrarsi "nevicate fino a quote insolitamente basse soprattutto nelle regioni centrali adriatiche, dove i fiocchi potrebbero spingersi fino a quote collinari". Tuttavia, a quote più alte, potrebbe nevicare anche sull'Appennino Meridionale.

Il giorno successivo, mercoledì 29, continuerà a fare freddo ma il "piccolo inverno" è destinato a durare solo 48 ore. A cavallo tra marzo e aprile tornerà infatti l'anticiclone africano che porterà caldo e alte temperature estive. Dall'anomalia invernale a quella estiva.