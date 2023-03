Cutro, il giallo dello zaino degli scafisti: "C'era un milione, è sparito"

19 marzo 2023 a

Nell'ambito delle indagini sul tragico naufragio di migranti a Cutro, Crotonese, spunta il giallo del "tesoro" degli scafisti. Secondo quanto riferito da uno dei superstiti, infatti, uno zainetto pieno di soldi che poteva contenere un milione di euro, forse un milione e mezzo, sarebbe sparito. Il calcolo della cifra è indicativo, e deriva dal fatto che i 180 profughi della Summer Love avevano pagato tra i quattromila e gli ottomila euro a seconda dell'età, in tutto si parala di 1.560.000 euro, riporta il Corriere che ha sollevato il caso.

I soldi secondo il testimone sentito dai magistrati "erano in uno zaino nero, grande, posto sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti", ma da allora nessuno li ha visti più. "Non c’è stato nessun sequestro di denaro e non esiste un verbale depositato che lo certifichi", dice Francesco Verri, uno degli avvocati dei familiari delle vittime del naufragio mentre un funzionario della Mobile di Crotone, Ugo Armano, afferma che non risulta che sia stato trovato uno zaino pieno di soldi.

Il testimone afferma che un membro dell'equipaggio avrebbe anche parlato dello zaino con dentro "circa un milione". Dei cinque scafista individuati tre sono arrestati a Cutro dopo il naufragio, uno otto giorni dopo in Austria e un altro risulta ancora latitante. Il sospetto è che sia lui ad avere il tesoro dei trafficanti, sempre che questo esista. La pista vien e definita "verosimile" e non viene scartata da chi conduce le indagine.