Fratelli Bianchi di nuovo a processo, denuncia dell'Enpa: "Animali torturati"

Sullo stesso argomento: Omicidio Willy, arrivano i ricorsi in Appello

16 marzo 2023 a

a

a

Gli animalisti portano a processo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che stanno scontando l'ergastolo in carcere per l'omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso a Colleferro. La procura di Velletri ha disposto la loro citazione in giudizio e la prima udienza di un nuovo processo si terrà il 13 giugno, riporta Repubblica. A denunciare i due è stata l’Enpa per le violenze su alcuni animali emersi dall'analisi degli smartphone dei Bianchi nelle indagini per l'omicidio di Monteiro.

“Altre uccisioni oltre Willy”. Guai seri per uno dei fratelli Bianchi: le prove nel telefonino

In questi filmati come accertato dai carabinieri i due fratelli si erano ripresi mentre si accanivano su una pecora e su un uccello torturandoli e poi uccidendoli a colpi di fucile. "La Procura nella citazione a giudizio dei due imputati - riporta l'Enpa - ha riconosciuto la crudeltà con cui hanno cagionato la morte della pecora e dell’uccello" e per questo i due subiranno un nuovo processo. Secondo i pm i due condannati per il brutale omicidio di Willy seviziano gli animali "si stavano allenando a uccidere". Con la diffusione della notizia del ritrovamento dei video - due filmati distinti - le associazioni in difesa degli animali avevano invitato i magistrati a rinviare a giudizio i fratelli Bianchi che ora rischiano una ulteriore condanna da tre mesi a diciotto mesi di reclusione o multa da 5.000 a 30.000 euro.