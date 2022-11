Omicidio Willy Monteiro, altri guai per uno dei fratelli Bianchi: “Altre uccisioni”

09 novembre 2022 a

Nuovi guai per uno dei fratelli Bianchi. I carabinieri, su disposizione della procura di Velletri, hanno notificato un avviso di conclusione indagini a Marco Bianchi, già condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nel settembre 2020. A Bianchi in questo caso è contestata l’accusa di uccisione animali in concorso con il padre Ruggero (anche a lui è stato notificato il 415 bis). Gli atti sono stati emessi dopo gli accertamenti sul cellulare del giovane: all’interno erano state trovate foto di animali morti a colpi di fucili. È stata accertata poi la morte di una pecora e di un uccello. Resta da capire che cosa succederà ora e se per Bianchi arriverà un altro processo oltre a quello che lo ha visto condannato in primo grado in compagnia del fratello Gabriele, per un “omicidio commesso per futili motivi, perché - si è potuto leggere nelle motivazioni della sentenza - s’intervenne con una furia cieca del tutto fuori contesto e inutile contro un ragazzo inerme”.