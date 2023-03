Marco Travaglio, il video rubato: "Gli americani? Da 70 anni rompono il..."

15 marzo 2023 a

Al ristorante scatta il dibattito tra Marco Travaglio e un giovane e qualche immagine finisce sui social. Il tutto condito da qualche espressione "colorita" sugli Stati Uniti d'America. "Sono 70 anni che rompono il ca**o", afferma il direttore del Fatto quotidiano come si vede in un video diffuso sui sociale. Siamo in un locale e il giornalista viene avvicinato da un giovane che evidentemente la pensa in modo diverso dalla linea del Fatto sull'invio di arami all'Ucraina. Il ragazzo sostiene che rischiamo di trovarci i russi "a casa nostra" se non li fermano gli ucraini con le armi occidentali.

"Vabè certo, Putin vuole occupare Roma, certo...", commenta allora con sarcasmo Travaglio che poi - probabilmente neanche accorgendosi di essere ripreso - afferma: "Io penso che siano più gli americani che vogliono colonizzarci". "Gli americani non ci hanno mai invaso. Al massimo con la Coca Cola, un po' di cioccolata, di cinema...", ribatte l'interlocutore con Travaglio che ribatte: "Sono 70 anni che rompono il ca**o". "No, non rompono il c... a nessuno", replica il ragazzo. "A me lo rompono molto più di tutti..." conclude il giornalista.