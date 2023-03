Papa Francesco, la rivelazione sulle dimissioni: ecco quando lascerà

10 marzo 2023 a

Papa Francesco è pronto a dare le dimissioni se dovesse accorgersi di non essere più lucido, se dovesse avvertire "una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni". Il Pontefice è tornato sulle sue condizioni di salute in una intervista a Rsi, la televisione svizzera italiana.

Cosa può portarlo a dimettersi? "Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… chiedo alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua va bene. Ma per favore: gridate a tempo", racconta il Pontefice al giornalista Paolo Rodari. "Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene", dice il Pontefice che ammette: "Mi vergognavo un po’" di andare in carrozzina.

Nell'intervista rilanciata da Corriere e Repubblica, Papa Francesco esprime preoccupazione per il conflitto in Ucraina che è già "una guerra mondiale", "cominciata a pezzetti e adesso nessuno può dire che non è mondiale. Perché le grandi potenze sono tutte invischiate. E il campo di battaglia è l’Ucraina. Lì lottano tutti". Cosa direbbe a Vladimir Putin oggi: "Gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto. Il secondo giorno della guerra sono stato all’ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie ma non è il momento. Putin sa che sono a disposizione. Ma lì ci sono interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma degli imperi di altre parti. Proprio dell’impero è mettere al secondo posto le nazioni", afferma Bergoglio.