L'intervista di Costanzo a Maria De Filippi: "Non lo devi fare". Rispunta il video

Un frammento del passato riemerge dalla scatola dei ricordi. I protagonisti sono due giganti della tv: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il sodalizio, sentimentale ed artistico, tra l’inventore del talk show e la conduttrice dei record, è motivo di forte commozione. A poche settimane dalla scomparsa di Costanzo, in rete circolano foto e video che rievocano attimi di grandi emozioni. Sui social spunta uno spezzone che è piena espressione dell’incredibile rapporto tra moglie e marito. Lui intervista lei. De Filippi non trattiene le lacrime: “Non lo devi fare”.

A poche settimane dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, maestro di numerosissimi conduttori, giornalisti e speaker radiofonici, i fan ripercorrono la sua inimitabile carriera pubblicando sui social momenti di grande televisione. In particolar modo, è un video a fare il giro del web.

De Filippi-Costanzo, il video che emoziona i social | GUARDA

Ospite de “L’intervista”, la trasmissione in cui Costanzo ospitava grandi volti dello spettacolo e cercava di estrapolare informazioni poco note al pubblico, Maria De Filippi si racconta, ma l’emozione la tradisce fin dai primi attimi. “Ti sei giustamente commossa”, dice il conduttore, facendo sfoggio di tutta la loro confidenza. “Infatti, un inizio leggero. Io, a differenza tua, non parto con un filmato di quelli che ti toccano le viscere”, risponde De Filippi, visibilmente provata dalle immagini che le sono apparse poco prima sugli schermi. Poi lei si inalbera: “Ma non si deve! Lo capisci che non va bene? Non lo devi fare”. Lui, sempre con la risposta pronta, ribatte: “Non lo devo fare? Io so’ impiccione, mi informo”.

Una doppia intervista con un ospite speciale: Maria De Filippi!

Ci vediamo giovedì in seconda serata su Canale 5. #Lintervista pic.twitter.com/mBAPS4Vs4M — Maurizio Costanzo (@Costanzo) January 30, 2017

Quindi arriva il video del loro famoso incontro ad “Amici”, quello in cui la conduttrice si dichiarò apertamente: “Volevo dire pubblicamente che io amo moltissimo questo piccolo grande uomo e che se sono qua è grazie a te”. Guardando il marito, lei commenta la scena del matrimonio sorridendo: “Io ero emozionatissima, tu no. Sapevi già tutto. Eri a tuo agio”.

Costanzo, con la sua solita nonchalance, ha affermato: “Ero a mio agio, conoscevo la prassi. Mi ero sposato in comune tante volte, sapevo tutto”. Poi una frase è tutta da ridere. Dopo l’ennesimo filmato strappalacrime, Maria sbotta: “Hai rotto!”. Lui, divertito: “Eh lo so, mi sono commosso pure io”. “Mi sa che possiamo andare a casa”, chiosa lei. “Sì, volentieri”, conclude lui.