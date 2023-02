Agricoltura, Coldiretti: nei campi c'è lavoro per 100 mila giovani

17 febbraio 2023 a

a

a

Nelle campagne con l'arrivo della primavera c'è posto per almeno 100 mila giovani per colmare la mancanza di manodopera che ha colpito le campagne lo scorso anno. È quanto emerge dallo studio Coldiretti presentato nel corso dell'iniziativa "Lavoro per i giovani, in agricoltura c'è con l'apertura del salone della creatività Made in Italy "Generazione in campo". Un'occasione per vedere dal vivo le ultime innovazioni del 2023 con l'assegnazione degli Oscar Green ai giovani agricoltori e alle loro rivoluzionarie idee.

Lo scorso anno in agricoltura - ricorda Coldiretti - hanno trovato opportunità di lavoro dipendente oltre 1 milione di persone, di cui quasi il 32% con meno di 35 anni. È dunque importante il nuovo sistema di prestazioni occasionali introdotto dal governo semplificato, un rapporto di lavoro subordinato agricolo a tutti gli effetti con le stesse tutele, che non potrà superare, per singolo occupato, le 45 giornate di lavoro effettivo l'anno; il salario sarà esente da imposizione fiscale, cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

(nella foto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida con la leader Giovani Coldiretti, Veronica Barbati)