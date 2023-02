Qatargate, mandato d'arresto europeo per Andrea Cozzolino

10 febbraio 2023 a

a

a

Mandato d'arresto europeo per Andrea Cozzolino. La Guardia di Finanza di Napoli ha provato a notificarlo all’europarlamentare Pd, Andrea Cozzolino, ma non è stato ancora possibile. I finanzieri si sono recati presso l’abitazione napoletana di Cozzolino, ma non è stato trovato in casa. Intanto è stata perquisita anche la sua abitazione a Bruxelles. I finanzieri hanno bussato alla porta di casa nel quartiere collinare del Vomero ma l’europarlamentare del Pd sarebbe in una struttura ospedaliera per accertamenti clinici. Cozzolino, per gli inquirenti belgi, era parte integrante «della squadra di Panzeri e Giorgi». Per il giudice di Bruxelles Michel Clais, l’eurodeputato del Pd era «una pedina fondamentale per il Marocco», perchè sarebbe stato in contatto diretto con «Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia», l’uomo che avrebbe ì elargito tangenti in contanti. Il sospetto è che Cozzolino si sia anche recato in Marocco con un volo pagato, scrive Claise, «dai servizi segreti di Rabat», anche se su questo punto non c’è alcuna conferma che l’eurodeputato campano sia mai salito su quell’aereo.

Altro scossone nel Parlamento europeo: arrestato l'eurodeputato

«È inaccettabile che Manfredi non spieghi perché ha scelto Cozzolino, per il quale sarebbe stato spiccato un mandato di arresto europeo per il Qatargate, ai vertici della cabina di regia della città di Napoli sui fondi pubblici. Il silenzio è sospetto». È il tweet di Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, relativo alle scelte del suo successore.