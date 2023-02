Qatargate, arrestato Marc Tarabella: si allarga il caso nell'Ue

10 febbraio 2023 a

Il suo nome era circolato sin dall’inizio dell’inchiesta Qatargate e dai primi arresti effettuati dalla magistratura belga. Ed ora anche Marc Tarabella è stato fermato dall’autorità giudiziaria. L’eurodeputato è stato arrestato in relazione allo scandalo di corruzione del Qatargate dopo le rivelazioni dell’ex membro del Parlamento europeo Antonio Panzeri, che ha deciso di collaborare con la giustizia. Tarabella, che si è sempre detto estraneo ai fatti contestati, era già stato espulso dal gruppo S&D al Parlamento europeo. Il 2 febbraio la plenaria dell'Eurocamera aveva votato la revoca della sua immunità parlamentare insieme a quella di Andrea Cozzolino.

"Revocata l'immunità a Tarabella e Cozzolino". Il verdetto del Parlamento Ue

La notizia è stata confermata dalla Procura federale belga in una nota: “Nell’ambito di un dossier della procura federale, guidato da un giudice istruttore di Bruxelles, legato a sospetti di corruzione pubblica, questa mattina sono avvenute diverse perquisizioni. La prima ha riguardato una cassaforte di una banca a Liegi, appartenente al parlamentare europeo Marc Tarabella. Sono stati perquisiti anche alcuni uffici del municipio di Anthisnes. Tarebella è stato arrestato in vista di un'udienza. Il giudice istruttore deciderà se dovrà comparire davanti a lui nelle prossime ore”. Nelle prossime ore saranno più chiare le mosse degli inquirenti e il materiale in mano ai magistrati del Belgio che vogliono far luce sullo scandalo Qatargate.