Messina Denaro, così parlava il boss: svelate le chat private: "Inquietanti"

Rivelate le chat private di Matteo Messina Denaro. Frasi violente e banalità: i due volti del capomafia. Il direttore del magazine “Mowmag.com”, Moreno Pisto, ha ottenuto in esclusiva messaggi e vocali whatsapp tra il boss stragista, arrestato in Sicilia il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza, e una persona conosciuta durante le terapie alla clinica “La Maddalena” di Palermo. Tra i due è nata un’amicizia lunga quasi un anno, un rapporto fatto di quotidianità, affetto e fiducia, ma su presupposti sbagliati.

Chi ha mostrato e consegnato le conversazioni, infatti, era convinto di parlare e confidarsi con un Andrea Bonafede qualunque e non con il super ricercato Matteo Messina Denaro. Dunque, stando a quanto sostiene “Mowmag,com”, la persona non credeva di coprire un efferato criminale nonché mandante delle morti dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di Giuseppe Di Matteo, il bambino di 8 anni ucciso e sciolto nell'acido.

Domani sera, nel programma “Non è l'Arena” su LA7, il conduttore Massimo Giletti e i suoi ospiti torneranno sulla vicenda svelando altri dettagli inediti (in contemporanea con “Mowmag”). Il direttore Pisto ha assicurato che si tratta della vera voce di Matteo Messina Denaro e ha anticipato: “Dai documenti emerge un ritratto inaspettato del boss. Ripercorrendo tutti i loro dialoghi, alcuni passaggi assumono un significato inquietante. Il più tremendo è un vocale del 23 maggio 2022, anniversario dell'attentato al giudice Giovanni Falcone e alla sua scorta. In questo audio è contenuta una frase pronunciata da Matteo Messina Denaro molto violenta”.

Per ora, è stato divulgato soltanto un audio in cui Matteo Messina Denaro conferma i tentacoli "imprenditoriali" della mafia: “Le mie olive non sono lucide come quelle del supermercato" dice prima di spiegare: "Loro ci mettono di proposito l’olio di semi perché sanno che ormai si mangia con gli occhi e così gli danno un senso di bellezza. Ma tu con le mie non lo fare, usa l'olio normale”.