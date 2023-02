Silvio Berlusconi rispetta la promessa: dove porta i giocatori del Monza

03 febbraio 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi lo aveva promesso e dopo la vittoria contro la Juventus ha mantenuto la promessa ai suoi calciatori. «Siamo qui con il Monza al completo...». A cena, ieri sera, a Villa Gernetto con i giocatori della sua squadra, il Cavaliere ha parlato al gruppo: in piedi, microfono alla mano, in completo blu senza cravatta, Berlusconi ha elogiato gli uomini di mister Raffaele Palladino dopo il successo storico contro i bianconeri in campionato e si è sbilanciato al punto da pronosticare la vittoria della scudetto un giorno per i brianzoli. «È un Monza in cui noi crediamo davvero e che vogliamo far diventare ancora più importante», ha spiegato in un video postato sui social il leader azzurro, che rivolto ad Adriano Galliani, ad del club, seduto vicino a lui, alza l’asticella: «Possiamo dirlo Adriano, vogliamo vincere lo scudetto! Vogliamo vincerlo l’anno prossimo, o l’anno dopo ma siamo intenzionati a vincere lo scudetto...».

"Ora il pullman..." Il Monza travolge la Juve, i tifosi chiamano Berlusconi

«Con il Monza - ricorda il presidente di Forza Italia - abbiamo acquisito nuovi giocatori con il passare degli anni, adesso abbiamo messo a posto anche lo stadio con una spesa non piccola di 25 milioni di euro. La prospettiva è quella che vi ho detto, stiamo uniti, perché dobbiamo stare tutti uniti». Il Cav che ha pure postato due foto mentre passa in rassegna i giocatori sorridenti con al suo fianco la ‘quasi moglie’, la deputata, Marta Fascina. Clima di festa dopo un traguardo incredibile per il Monza.